Sepahan, do Irão, interessado em Ricardo Sá Pinto

O Sepahan, do Irão, está interessado em recrutar Ricardo Sá Pinto. Segundo apurou, o emblema iraniano já manifestou a sua vontade de contratar o treinador, pelo que este pode muito bem ser o próximo destino do técnico.Ricardo Sá Pinto, recorde-se, teve a última experiência no comando do Moreirense, de onde saiu há escassas semanas. A confirmar-se, esta será a nona aventura do técnico fora de portas, ele que já passou pelo Estrela Vermelha, pelo Omilos, pelo Atromitos, pelo Al-Fateh, pelo Standard Liége, pelo Légia Varsóvia, pelo Vasco da Gama e pelo Gaziantep.