Será desta? Adeptos do Inter Miami aguardam por... Luis Suárez

Josef Martínez, avançado venezuelano do Inter Miami, foi libertado pelo clube norte-americano. Uma decisão estratégica da direção liderada por David Beckham e que parece um sinal claro de que está para chegar um avançado que há muito deixa os adeptos do clube em polvorosa - o uruguaio Luis Suárez.

O antigo jogador do Barcelona já deixou bem claro junto da direção do Grémio, clube que atualmente representa, que pretende voltar a reunir-se com Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Um tema que terá certamente desenvolvimentos nos próximos tempos.