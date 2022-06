Sergey Yuran ironiza com sucessor de Rui Vitória: «Não imagino o Benfica a contratar um treinador desconhecido»

Sergey Yuran foi um antigo jogador do Spartak Moscovo e continua a acompanhar com atenção as movimentações no clube russo. O antigo avançado que agora treina o Khimki, do país-natal, condenou a escolha de Paolo Vanoli para o cargo de treinador do emblema de Moscovo, um italiano que viria a render Rui Vitória no final de 2021."Trato os meus colegas de profissão com respeito, mas eu realmente nunca vi os principais clubes da Europa colocarem ao comando das suas equipas uma pessoa sem experiência como treinador principal. O Spartak é um clube com grandes tradições mas a escolha do técnico italiano surpreendeu-me e não foi só a mim. Não consigo imaginar o Benfica a contratar um treinador desconhecido e sem experiência... É assustador imaginar como os adeptos reagiriam nas bancadas. Ao mesmo tempo, desejo apenas sucesso ao Vanoli. Boa sorte para ele", vincou em entrevista ao jornal 'Sport Express'.Yuran, de 52 anos, que em Portugal alinhou em Benfica e FC Porto, treina o filho, Artem Yuran, na atual equipa mas garante que no campo é um 'desconhecido'."Não tenho filhos na equipa, apenas jogadores. Eu disse isso na primeira conferência de imprensa que fiz. Os filhos estão em casa e aqui todos são iguais, todos são meus jogadores. E acredite em mim, exijo tudo igual a todos, tanto ao Yuran como ao Sadygov [n.d.r. filho do acionista maioritário do Khimki]", frisou o antigo avançado.