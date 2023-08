Sergiño Dest emprestado pelo Barcelona ao PSV Eindhoven

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional norte-americano Sergiño Dest, de 22 anos, é reforço do PSV Eindhoven, por empréstimo do Barcelona, com opção de compra, informaram esta segunda-feira os dois clubes.

Dest estará cedido até 30 de junho de 2024, mas os holandeses terão "uma opção de compra", ficando o FC Barcelona com o direito de uma percentagem em "caso de futura venda", explicou o clube catalão no seu comunicado.

Nascido na Holanda, mas com nacionalidade norte-americana, Dest, que foi contratado pelo Barcelona em 2020 ao Ajax, é emprestado pela segunda época consecutiva, depois de na última ter sido cedido ao AC Milan.