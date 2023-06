O Central Coast Mariners, equipa que tem os portugueses Sérgio Raimundo e Miguel Miranda na equipa técnica, conquistou o campeonato da Austrália ao golear o Melbourne City, emblema que conta com o português Nuno Reis, por 6-1 na final da A-League. No próprio dia da conquista,falou com Sérgio Raimundo"Foi excelente vencer a A-League este ano contra uma equipa poderosa do City Group (Melbourne City) que participou na sua quarta final consecutiva, tendo vencido duas delas. É um conto de fadas para a nossa equipa vencer a competição. A imprens apelidarou esta final de David contra Golias e esta prestação certamente irá mudar a cara do futebol australiano, pois somos a equipa com menor orçamento e a mais jovem da liga. Orgulho imenso também eu e o Miguel podermos representar o nosso Portugal com o maior trofeu do país", disse Sérgio Raimundo.