Serie A pode regressar em maio com jogadores testados e isolados do mundo exterior

Em Itália ainda não há uma data concreta para o fim da suspensão das provas, mas têm sido elaborados vários planos e o mais recente aponta para um regresso a 4 de maio, obviamente com muitas restrições inerentes.





Ora, de acordo com o que foi tornado público, a ideia da federação passa por controlar os jogadores previamente. Se estes não estiverem infetados, começam a treinar individualmente durante a primeira semana, passando depois a trabalhar em grupo. Fora do contexto desportivo, ficarão completamente isolados para minimizar o risco de contágio.O plano, que será entregue ao Governo italiano, prevê que o primeiro passo seja dado através da realização das meias-finais da Taça de Itália no final de maio, com os jogos da Serie A a disputarem-se depois.Os 124 jogos que faltam realizar do campeonato seriam distribuídos por cerca de dois meses, deixando espaço livre para as competições europeias, que também poderiam jogar-se em agosto. Esta é a hipótese mais forte em cima da mesa, mas o regresso das competições num espaço de aproximadamente um mês e meio terá de ser aprovado pelo Governo transalpino.Em Itália, as perspetivas são mais animadoras agora, mas a pandemia de Covid-19 já matou mais de 20 mil pessoas, num total de cerca de 165 mil infetados. É o país europeu mais afetado.