Sevilha contrata mascote do Arsenal

A pandemia de Covid-19 está a afetar todo o Mundo e a maioria dos clubes de futebol está também a sofrer com isso. E, desta feita, nem uma mascote escapou às consequências. Horas depois de o Arsenal ter anunciado que colocou a Gunnersaurus (Jerry Quy veste a sua pele há 27 anos) em lay-off para grande revolta dos adeptos, o Sevilha anunciou a sua... contratação.





O Gunnersaurus tinha sobrevivido a uma primeira onda de despedimentos, que colocou 55 funcionários do Arsenal no desemprego, só que agora a mascote faz parte dos novos cortes. O facto de os jogos da Premier League estarem a decorrer à porta fechada teve grande impacto nas contas dos emblemas ingleses, mas o Arsenal deixou claro que o Gunnersaurus ainda vai regressar ao Emirates. É que a formação londrina explicou que a mascote irá voltar às suas funções quando o estádio tiver novamente adeptos.Porém, os fãs dos gunners não concordaram com a decisão. "Um dos clubes mais ricos despede a mascote que trabalha em part-time há 27 anos para cortar nos custos. Vergonhoso!", ou: "Isto é patético, ainda mais com o que ganham os jogadores", foram algumas das reações.