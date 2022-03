Sfaxien de Jorge Costa empata na Taça das Confederações africana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O CS Sfaxien, do técnico português Jorge Costa, empatou este domingo na receção aos egípcios do Pyramids (1-1) e ficou praticamente afastado da Taça das Confederações africana, a segunda prova mais importante de clubes, na quatro jornada.



A equipa tunisina chegou ao intervalo em desvantagem, por causa um tento do marroquino El Karti, aos 44 minutos, mas refez igualdade na segunda parte, aos 54, por Chaouat.

A formação de Jorge Costa segue no terceiro posto do Grupo D, com quatro pontos, menos seis que o Pyramids, que lidera, e menos cinco que o Al Ahly Tripoli, da Líbia, segundo posicionado.

Na próxima ronda, em 20 de março, o CS Sfaxien desloca-se à Zâmbia para defrontar o Zanaco, último classificado do agrupamento sem qualquer ponto conquistado.