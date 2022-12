Shakhtar agradece a Benfica e Paulo Fonseca a ajuda na aquisição de geradores

O Shakhtar Donetsk lançou a 29 de novembro uma campanha, em consonância com a Rede Europeia de Futebol para o Desenvolvimento (EFDN) uma campanha para angariar 160 geradores elétricos de forma a abastecer a população ucraniana que enfrenta problemas de energia nas últimas semanas, por causa da guerra travada com a Rússia.Esta quarta-feira, o emblema ucraniano utilizou as redes sociais para agradecer a comparticipação do treinador português Paulo Fonseca, ex-técnico do clube, e do Benfica, emblema com o qual o Shakhtar assinou , inclusivé, um memorando de apoio às crianças e jovens ucranianos, em outubro último.Pouco mais de uma semana depois, o clube ucraniano já reuniu apoios para 100 exemplares, contando também com a ajuda do internacional ucraniano Junior Moraes, e dos emblemas Rangers, Celtic, Feyenoord, Real Madrid, Legia Varsóvia e Werder Bremen."Os geradores recebidos pelos clubes de futebol servirão para apoiar os trabalhos do Centro de Acolhimento da Lviv Arena, em Lviv - onde vivem cerca de 200 pessoas, 70 das quais crianças -, bem como para organizar centros de apoio aos ucranianos em todo o país", explicou a diretor do 'Shakhtar Social' Inna Khmyzova.