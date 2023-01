Shakhtar entrega 25 dos 100 milhões que recebeu do Chelsea a soldados ucranianos e seu familiares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Shakhtar Donetsk assegurou que vai destinar 25 milhões, dos 100 recebidos pela venda de Mykhaylo Mudryk ao Chelsea, à ajuda de soldados ucranianos e seus familiares."Vou destinar 25 milhões para ajudar os nossos soldades e as suas famílias. O dinheiro servirá para cobrir diferentes necessidades, desde tratamento médico a apoio psicológico", disse Serhii Palkin, citado pelo jornal 'As'.