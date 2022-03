Shevchenko tem a mãe e a irmã em Kiev: «Recusam-se a sair, querem lutar pela nossa nação»

Andriy Shevchenko, antigo futebolista ucraniano, deu esta quarta-feira uma entrevista à televisão britânica 'Sky' onde fez um apelo ao fim da guerra. Shevchenko, que não escondeu o orgulho por ser ucraniano, contou que tem a mãe e a irmã em Kiev."Quero agradecer à minha nação, ao exército, ao presidente Volodymyr Zelensky, que faz de tudo para defender o meu país da agressão russa. Estou tão orgulhoso por ser ucraniano. É um momento difícil para o meu país, para a minha gente, para a minha familia. A minha mãe e a minha irmã estão em Kiev, há coisas terríveis a acontecer lá, há pessoas a morrer, crianças a morrer, mísseis apontados às nossas casas. Temos de parar esta guerra, temos de encontrar uma forma de parar esta guerra.""Tento falar com elas a cada hora, a cada 20 minutos, há muita coisa a acontecer, muitas cidades sob ataque, Kiev está debaixo de ataque. Em todo o lado há coisas terríveis a acontecer. A minha mãe e a minha irmã recusam-se a sair, como muitos ucranianos, querem lutar pela nossa nação, pela nossa alma, pelos nossos princípios.""O país está unido neste momento, há muita interajuda. Há partilha de comida com os soldados, as pessoas organizam-se para ajudar os militares, penso que é um dos momentos mais difíceis da Ucrânia, mas as pessoas estão realmente unidas. Queremos liberdade e queremos defender a nossa casa.""A causa pela que estamos a lutar. Vamos lutar até ao último homem, até ao último momento. Esta união entre a nossa população, com o nosso presidente, ele está a unir as pessoas. Quero agradecer a todo o Mundo que nos tem apaiado, à Grã-Bretanha, todos os que nos têm apoiado neste momento difícil.""Sim, muitas vezes. Eu falo com elas mas a resposta é não. Elas querem ficar. É este o espírito ucraniano."Falo com a minha mãe e digo que quero voltar. Mas o meu lugar agora é aqui, a contar o que está a acontecer, a relatar tragédia que as pessoas estão a passar. Levar as pessoas a entenderem a situação. Tentei angariar dinheiro, temos refugiados, precisamos de apoio médico, alimentar, e aqui posso fazer muita coisa. E vou fazer.""Mesmo que tente explicar, as coisas terríveis que estão a acontecer lá, não consigo explicar. Milhares de crianças que têm de viver em abrigos debaixo da terra para se protegerem, hospitais pediátricos em bunbkers, soldados a lutar... Estamos constantemente debaixo de ataques de mísseis. É uma tragédia real.""Precisamos de apoio humanitário, toda a União Europeia está a ajudar os refugiados, mas há tanta gente a deixar as suas casas. Precisamos de apoio médico, das coisas mais básicas, desde um duche a uma casa."