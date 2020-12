Globe Soccer Awards em direto: Jorge Mendes eleito o Agente do Século

15h52 - Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto e figura histórica do Real Madrid, também recebe o Prémio Carreira.





15h48 -, internacional espanhol que representa o Barcelona, agraciado com o

With remarkable numbers and record victories, Real Madrid is crowned CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 by Globe Soccer Awards ? #RealMadrid #HalaMadrid #globesoccer @realmadrid @dubaisc pic.twitter.com/ygCPdHYLnv — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

15h45 -é considerado onestes Global Soccer Awards!

FC BAYERN MUNICH presented with the CLUB OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award@fcbayern @audiofficial @Audi_AlNabooda @dubaisc pic.twitter.com/gHwmWlE6LE — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

15h40 -conqusita o prémio de. Os bávaros ganharam tudo o que havia para ganhar, dentro e fora de portas, incluindo Champions e Mundial de Clubes.

By winning his tenth Globe Soccer Award, Mendes can “add a star to his jersey”. Today Jorge Mendes is crowned AGENT OF THE CENTURY? 2001-2020 #JorgeMendes #abudhabimedia #globesoccer @polarissports @AbuDhabiMedia @dubaisc pic.twitter.com/sej9lySkyp — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

In what is the crowning achievement of an amazing career, Josep Guardiola, considered one of the best coaches in the history of football, wins COACH OF THE CENTURY? 2001-2020? ? #Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/RXyYsPuOAw — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

15h31 - O portuguêsacaba de ser distinguido como15h25 -é eleito, categoria à qual concorria o português José Mourinho.





Finalistas:

15h23 -, técnico do Bayern Munique, conquista o prémio de15h22 - Cristiano Ronaldo foi confrontado com o impacto que tem sobre as crianças e respondeu dando o exemplo doi próprio filho mais velho. "O meu filho tem dez anos e diz que quer ser como eu. Digo-lhe que tem um grande caminho para lá chegar, mas é um prazer. Quando vejo as crianças vir ter comigo e dizer 'Siii!', fico feliz e orgulhoso porque reconhecem o meu esforço e dedicação e dá-me motivação para continuar", justificou o capitão da Seleção Nacional.15h20 - CR7 falou também sobre a ausência de público nos estádios. "Jogar num estádio vazio é aborrecido. Nós respeitamos os protocolos, mas não gosto. Gosto quando as pessoas apupam o Cristiano, mas já não acontece. Agora quando vou a outros países, são os jogadores adversários que apupam e motivo-me com isso. Espero que as regras mudem e os estádios possam ter adeptos porque o futebol, sem eles, não é nada", analisou.15h10 - O internacional português abordou os constantes marcos que tem alcançado na carreira. "É um prazer bater recordes e conquistar títulos. E continuo. Não é fácil estar no topo durante tantos anos. Os números e títulos falam por si. Estou muito orgulhoso. Mas sem uma grande equipa, grandes companheiros e um treinador fantástico, é impossível conquistar tudo isso", afirmou Cristiano Ronaldo.15h08 - Nesta altura Cristiano Ronaldo, Iker Casillas e Robert Lewandowski estão em palco e integram o primeiro painel de convidados, moderado pelo jornalista português Rui Pedro Braz.14h50 - Gianni Infantino discursou no arranque da cerimónia e deixou um cumprimento especial a Cristiano Ronaldo. O presidente da FIFA deixou ainda palavras de homenmagem a Diego Maradona e Paolo Rossi, recentemente falecidos.Jogador do Ano: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski;Jogador do século: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho;Clube do Ano: Bayern Munique, Liverpool e Real Madrid;Clube do século: Al Ahly, Barcelona, Bayern Munique e Real Madrid;Treinador do Ano: Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick e Jurgen Klopp;Treinador do século: Alex Ferguson, Pep Guardiola, José Mourinho e Zinedine Zidane;Agente do século: Giovanni Branchini, Jorge Mendes e Mino Raiola.14h44 - Cristiano Ronaldo é finalista nas categorias de jogador do ano e melhor jogador do século. Já José Mourinho concorre à distinção de melhor treinador do século e Jorge Mendes é candidato ao prémio de melhor empresário do século.Boa tarde! Já começou a 12.ª edição da Gala dos Globe Soccer Awards, uma cerimónia que tem como palco o edifício Burj Khalifa, no Dubai (Emirados Árabes Unidos) e na qual há três portugueses que podem arrecadar distinções.