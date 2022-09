Silas de saída do AEL Limassol: promessas quebradas e diferendos na origem do divórcio

Está prestes a chegar ao fim a aventura de Silas no AEL Limassol. Depois de assumir o comando técnico no início da presente temporada, o técnico quer sair, uma vez que está desagradado com várias situações que têm acontecido desde a pré-temporada.Numa altura em que o campeonato de Chipre leva apenas duas jornadas, os problemas mal resolvidos levaram a um diferendo profundo entre o treinador e a direção.A situação, refira-se, começou a descambar na pré-temporada, altura em que, de acordo com as informações veiculadas pela imprensa local, a organização ficou muito aquém., sobretudo no estágio na Bulgária. Segundo os relatos, a formação de Limassol teve mesmo de trocar de hotel, devido à falta de condições da unidade hoteleira em que iria ficar inicialmente hospedada.Os problemas, de resto, agudizaram-se com algumas promessas quebradas pelo presidente Andreas Sofokleous e com várias interferências no trabalho do treinador.Por esta altura, as posições estão de tal forma extremadas que Silas foi suspenso devido a um pretexto que, garante a imprensa de Chipre, não é real, pelo que não haverá inversão ao rumo dos acontecimentos.