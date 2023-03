Sion anuncia novo treinador: presidente deixa o banco

O Sion anunciou esta segunda-feira a contratação do novo treinador da equipa principal. David Bettoni foi o escolhido pelo presidente Christian Constantin, que orientara a equipa em dois jogos.Depois de suspender Fabio Celestini por uma semana, o clube decidiu mesmo cortar relações com o técnico suíço para ir buscar o antigo adjunto de Zinedine Zidane no Real Madrid.O presidente é protagonista de vários comportamentos impulsivos, sendo que foi a quarta vez que assumiu a equipa depois de suspender ou despedir um treinador.Na última 'passagem' pela equipa, o Sion encontrou o Lugano por duas vezes e Constantin não foi além de um empate e uma derrota – e consequente eliminação nos 'quartos' da Taça da Suiça.David Bettoni tem acordo até o final da atual temporada e encontra o Sion em 9.º na liga - penúltimo classificado com os mesmos pontos que o último.