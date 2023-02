Depois de Atsu, o diretor desportivo: sobe para sete o número de mortes no Hatayspor

Basimiz sag olsun



Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acisini yasiyoruz. Hocamiza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine bassagligi diliyoruz. Seni unutmayacagiz Taner hoca. Mekanin cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakasHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023

Taner Savut, diretor desportivo do Hatayspor, foi encontrado morto nos escombros, 15 dias depois do sismo na Turquia e na Síria que já tirou a vida a mais de 40 mil pessoas. Trata-se da sétima morte confirmada naquele clube turco, entre elas a de Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto e do Rio Ave."Estamos profundamente tristes pela morte do nosso diretor desportivo. Que Deus tenha misericórdia e as nossas condolências à família e adeptos. Nunca te esqueceremos, estarás sempre nos nossos corações. Descansa em paz", escreveu o Hatayspor em comunicado. Vários clubes turcos já endereçaram também os seus sentimentos pelo falecimento de Savut, que tinha 48 anos.Além de Atsu e Savut, morreram também dois jovens da formação, um técnico de equipamentos, uma cozinheira e um treinador de guarda-redes da formação.