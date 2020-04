Smolov fura quarentena e viaja até à Rússia para se encontrar com neta de Boris Yeltsin

Primeiro Pione Sisto, agora Fyodor Smolov. O avançado do Celta de Vigo também violou a ordem de isolamento e nas últimas horas viajou para a Rússia, sem permissão, num avião particular. O futebolista alegou assuntos pessoais para deixar Vigo, mas a data coincide com o aniversário da sua noiva (Maria Yumasheva), neta do ex-presidente russo Boris Yeltsin, que durante este mês de abril atinge a maioridade.





O Celta de Vigo explicou aos órgãos de comunicação social que o Smolov "solicitou repetidamente permissão para viajar para a Rússia" e que se prontificou a regressar assim que os assuntos pessoais estivessem resolvidos.Na semana passada, em entrevista, o avançado não mostrou qualquer tipo de constrangimento devido ao período de isolamento. "Aceito a situação", referiu o jogador, que agora não se livrará de uma multa, à semelhança de Pione Sisto.O dinamarquês, recorde-se, deixou Vigo de carro e deslocou-se até ao seu país. O clube galego ficou a par da situação a meio da viagem.