Sneijder anuncia o final da carreira em dia que... assina contrato com o Utrecht

? 134-voudig International @sneijder101010 tekende een contract in @Galgenwaard030



De geboren Utrechter zal dit seizoen de thuiswedstrijden bekijken vanuit zijn eigen skybox en treedt hiermee toe tot de FC Utrecht Business Club.



Lees hier meer https://t.co/kf4VFP48MQ — FC Utrecht (@fcutrecht) August 12, 2019

Wesley Sneijder, aos 35 anos, anunciou, esta segunda-feira, o final da carreira profissional enquanto jogador, após ter assinado um contrato com o Utrecht, da Holanda, não como jogador, mas para aluguer da SkyBox do estádio Galgenwaard, um camarote privado para membro exclusivos do clube."O meu amor pela cidade de Utrecht é muito grande. Tenho uma relação muito boa com Frans van Seumeren. Sempre falamos sobre unirmo-nos e agora temos a hipótese de colocar tudo em prática. Perspetivo uma grande temporada no nosso Estádio Galgenwaard!", afirmou o ex-jogador de Ajax, Real Madrid, Inter de Milão, Galatasaray e Nice, em declarações aos meios de comunicação do clube holandês.Já o dirigente do Utrecht lamentou o facto de Wesley Sneijder nunca ter vestido a camisola do clube. "É excelente que um ícone do futebol mundial como ele se tenha juntado a nós. Infelizmente, Wesley nunca jogou pelo FC Utrcht, mas agora está profissionalmente ligado connosco e isso enche-me de orgulho!", revelou.Ao longo da carreira, Wesley Sneijder venceu um total de 24 títulos, entre os quais uma Liga dos Campeões, sob o comando de José Mourinho, no Inter de Milão, em 2009/10, tendo somado ainda 134 internacionalizações pela seleção holandesa.