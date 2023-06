Sneijder aponta craque que tinha o potencial de Messi e Ronaldo: «Mourinho tentou de tudo...»

Wesley Sneijder partilhou balneário com Mario Balotelli no Inter em 2009/10 e, em declarações ao 'The Sun', assegurou que o avançado italiano tinha potencial para chegar ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo, frisando que José Mourinho, o treinador dos nerazzurri à data, tentou de tudo para fazer com que o jogador atingisse esse patamar."O Balotelli era um jogador com uma boca demasiado grande e um coração minúsculo. Era um grande jogador. Podia facilmente ter sido um dos melhores avançados do mundo se fosse 'normal'. A mentalidade dele nem sempre era a correta, mas era um bom rapaz. Para mim era como uma criança quando jogámos juntos", começou por dizer o holandês.E prosseguiu, lembrando: "Tentámos fazer isso com ele, mas era muito difícil. Mourinho tentou de tudo, mas também era um treinador que te castigava ainda mais se estivesses contra ele. Foi isso que fez na final da Liga dos Campeões, deixou-o a aquecer durante 45 minutos e depois não o lançou a jogo".Sneijder garantiu ainda que Balotelli mostrava todos os sinais de poder ascender ao topo do futebol mundial: "Sim, [podia ter chegado ao nível de Ronaldo e Messi] definitivamente. Era incrível nos treinos, tinha tudo o que um avançado precisava. Mas se não tiveres a mentalidade certa, não vais lá chegar...", rematou.Refira-se que, atualmente, Balotelli representa o Sion aos 32 anos, depois de se ter transferido do Adana Demirspor em agosto.