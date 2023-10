Só no Brasil: Pirotecnia, fumos e muita emoção... num jogo de Sub-6

Já todos sabemos que no Brasil o futebol é vivido de forma intensa. Mas, ainda assim, não podemos deixar de ficar surpreendidos com estas imagens. Trata-se da equipa Sub-6 do Vasco da Gama, que foi brindada pelos adeptos com um espetáculo pirotécnico digno dos mais crescidos.

As imagens foram lançadas nas redes no início do mês, mas só agora se tornaram virais, motivando muitas questões e também alguns elogios por parte dos adeptos do futebol de outras latitudes.