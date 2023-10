Sobrinho de ex-jogador do Liverpool mata três terroristas do Hamas e salva a família: «Foi um milagre»

Yossi Benayoun viveu com muita apreensão o recente ataque do Hamas a Israel. O antigo futebolista, agora diretor técnico da Associação de Futebol de Israel, tem uma irmã que mora com a família perto da Faixa de Gaza e recebeu mensagens dos sobrinhos com pedidos de ajuda.Benayoun, que ao longo da carreira representou clubes como Maccabi Haifa, West Ham United, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Queens Park Rangers, esteve em contacto com os familiares nos primeiros momentos do ataque, até que ficaram sem comunicações. "Por favor, salva-nos", escreveu o sobrinho Shaked, segundo conta o antigo jogador, de 43 anos, ao diário 'Ynet Sport', citado pela 'Marca'.O mesmo jornal conta que o cunhado de Benayoun foi baleado à entrada do kibutz e escondeu-se nos campos - mais tarde foi operado e encontra-se bem -, para evitar ser morto pelos quatro terroristas que atacaram a sua casa.A restante família salvou-se graças ao heroísmo de Shaked, oficial da Brigada Golan - unidade de infantaria das forças aramadas israelitas -, que matou três dos quatro homens. O terrorista que fugiu atirou uma granada contra a casa e a família teve de saltar do telhado."Estou em choque, foi um grande milagre. Foi o dia mais difícil da minha vida, já tinha aceitado que estariam todos mortos. Mas depois aconteceu um milagre, graças ao meu heróico sobrinho", contou Benayoun ao 'Ynet Sport'.