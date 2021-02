Sobrinho de Maradona revela o último jogo que ‘El Pibe’ viu e como viveu as suas últimas horas

Johnny Espósito, sobrinho de Diego Armando Maradona, falou pela primeira vez da morte do tio. Emocionado, explica que ‘El Pibe’, que morreu a 25 de Novembro passado, já não tinha a mesma vontade de viver.





"No dia 24, ele estava bem, mas já não queria viver. Não deixava que o ajudassem. Não percebo porque não lutou como lutava sempre. Acho que foi porque já não conseguia chutar numa bola", afirmou Johnny, em lágrimas, no canal KZO. Ele que viveu com o tio nos últimos momentos da sua vida."No dia 24 fizemos aquilo que costumávamos fazer sempre. Ver televisão, muitos jogos de futebol, beber mate, e mais nada. Senti que ele não queria mais. Pedi-lhe para irmos à rua, só passear até ao páteo e ele disse que não, já não queria", acrescenta o sobrinho de Maradona.Johnny revelou até quais foram os últimos jogos de futebol que Maradona viu. "Nesse dia jogaram o River Plate contra o Atlético Paranaense e o Racing com o Flamengo, para a Taça Libertadores. Eu dormia no 1º andar e ele, por comodidade, ficava no rés de chão. À noite, despedi-me dele deviam ser umas 23 horas, e fui dormir. Acordei às 10 da manhã, uma hora depois apareceram os médicos e ele já não reagia. Entrei no quarto e ele estava morto. Acho que ele não sofreu", conta Johnny Espósito.