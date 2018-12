Sócios do Real Madrid revendem bilhetes do River-Boca: os mais caros custam 800 euros

A segunda mão da final da Taça Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors, está marcada para o próximo domingo, no Santiago Bernabéu (depois dos). Embora o jogo seja entre duas equipas argentinas foram os adeptos do Real Madrid que esgotaram os bilhetes disponibilizados pela CONMEBOL (em apenas uma hora e meia)... e agora estão a revendê-los na internet.No site 'milanuncios.com', os sócios do Real Madrid estão a vender as entradas da final. Um sócio podia comprar duas entradas com preços que variavam entre os 80 e os 220 euros. O jornal 'As' fala em 22 ofertas de entradas nas primeiras horas. Em algumas, vendem-se dois bilhetes. Noutras, são oferecidos 8 bilhetes de uma vez. Os bilhetes mais baratos custam 250 euros e os mais caros custam 800.Certo é que muitos adeptos do River e do Boca vão ficar fora da final, enquanto apoiantes do Real Madrid estão a fazer negócio com os bilhetes.