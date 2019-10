Solari pode ser o novo treinador de Nani

Sem treinador desde que James O'Connor deixou o cargo após uma temporada para esquecer, o Orlando City estará em negociações avançadas com o argentino Santiago Solari para ocupar a vaga do irlandês segundo adianta o 'AS'. De acordo com o jornal espanhol, o antigo treinador do Real Madrid ter-se-á reunido já por várias vezes com representantes da equipa da Major League Soccer nos últimos dias e o fumo branco poderá estar para breve.





A confirmar-se esta movimentação, Solari irá tornar-se no treinador da equipa dos portugueses João Moutinho e Nani, tendo como principal missão guiar o Orlando City a uma temporada bem mais positiva do que a atual, onde os da Flórida foram apenas 11.ºs na Conferência Este e 22.ºs na classificação geral da Major League Soccer.