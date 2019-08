Solskjäer e o desejo de Pogba em continuar no Man. United: «Não tenho dúvida nenhuma»

Após o triunfo (3-2), após os penáltis, ante o AC Milan, para a Internacional Champions Cup, Solskjäer, técnico do Manchester United, abordou a situação de Paul Pogba em torno da sua continuidade, ou não, no emblema inglês.A poucos dias do fecho do mercado de transferências em Inglaterra (encerra no próximo dia 8), o técnico norueguês começa a colocar um 'travão' na saída de uma das jóias da coroa dos red devils: Paul Pogba. Como já tem vindo a ser noticiado, o médio francês, de 26 anos, é um dos principais objetivos de Zinedine Zidane para reforçar o meio-campo do Real Madrid na próxima temporada.No final da partida frente ao AC Milan, Solskjäer foi perentório, quando questionado à vontade de Pogba continuar a jogar em Old Traffor: "Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso", afirmou o técnico norueguês, em conferência de imprensa.Contudo, a dificuldade em garantir o médio francês do United levou os merengues a mudarem de rumo e virarem as atenções para Van de Beek, médio holandês do Ajax, que já confirmou o início das conversações com o clube presidido por Florentino Pérez