Sondagem revela que 44% dos argentinos quereriam Messi como o próximo presidente

A empresa de sondagens Giacobbe Consultores revelou que 44 por cento dos argentinos votariam em Lionel Messi como o próximo presidente da República da Argentina. O capitão da seleção recém-sagrada campeã do Mundo do futebol goza de enorme crédito e aprovação no país-natal.No estudo feito com uma amostra 2.500 pessoas, o melhor jogador do último Mundial, no Qatar, é votado, inclusivamente, à frente de políticos reconhecidos no país da América do Sul.O futebolista do Paris Saint-Germain, de 35 anos, colheria 36,7 por cento dos votos quando colocado lado a lado com alternativas como Javier Milei (12%) ou a ex-presidente Cristina Kirchner (11,3%).