Sotiris dá empate a Carvalhal

Carlos Carvalhal registou o quarto jogo seguido sem ganhar ao comando do Olympiacos – só venceu na estreia, frente ao Panserraikos, a 18 de dezembro. No entanto, o empate (1-1) de ontem, no terreno do rival Panathinaikos, acaba por ser um bom resultado, pois deixa boas perspectivas para a 2ª mão dos oitavos de final da Taça da Grécia.

Depois das derrotas com o Lamia e o AEK para o campeonato, o técnico português fez várias mudanças. João Carvalho foi titular, tal como Sotiris Alexandropoulos, emprestado pelo Sporting, e Fran Navarro, cedido pelo FC Porto. E foi precisamente o médio grego a fazer o golo inaugural, aos 45’, marcando à antiga equipa na sequência de um pontapé de canto cobrado por Carvalho. Já com Daniel Podence em campo - o português entrou aos 55’ –, Ioannidis fez a igualdade (65’). Olympiacos poderá, agora, garantir a passagem aos quartos de final em casa, na 2ª mão agendada para o próximo dia 17.

PAOK já está nos ‘quartos’

Ontem ficou já definido um dos duelos dos quartos de final. O PAOK, com Rafa a titular mas sem o capitão Vieirinha, eliminou o Volos ao vencer a 2ª mão por 2-0 – já tinha ganho (1-0) na 1ª - e marcou encontro com o Panserraikos, que afastou o Asteras Tripolis (1-1 na 2ª mão, depois de 2-0 no primeiro jogo).