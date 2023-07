Sp. Braga, Arouca e V. Guimarães vão a sorteio

Sp. Braga, Arouca e V. Guimarães vão conhecer hoje o respetivo adversário da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no caso dos arsenalistas, e da Liga Conferência, no caso dos outros dois clubes. Os guerreiros são cabeças-de-série e vão enfrentar o Sturm Graz (Áustria), o Backa Topola (Sérvia), o vencedor do Genk (Bélgica)-Servette (Suíça) ou o vencedor do Dnipro (Ucrânia)-Panathinaikos (Grécia).

Quanto à Liga Conferência, só esta manhã a UEFA divulgará a composição dos grupos para o sorteio da 3ª pré-eliminatória, sendo que o Vitória ainda terá de eliminar o Celje, na 2ª pré-eliminatória, para lá chegar.