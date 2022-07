Sporar já aterrou na Grécia

Andraz Sporar aterrou na Grécia pouco depois das 15 horas desta sexta-feira, tendo chegado via Madrid para poder integrar-se o mais rápido possível com a restante equipa do Panathinaikos, segundo os gragos da 'SDNA'.Recorde-se que o avançado esloveno deixou o Sporting para assinar pelo clube grego até 2026, num negócio fixado nos 7,5 milhões de euros, de acordo com a mesma fonte.