'Sport' revela depoimento da mulher que acusa Dani Alves de a ter violado

O Ministério Público espanhol pediu, esta sexta-feira, prisão preventiva sem fiança para Dani Alves. O jogador brasileiro apresentou-se hoje de manhã no comissariado de Les Corts", em Barcelona. Foi "detido" e ouvido por um juiz, negando as acusações de uma mulher, de 23 anos, que assegura ter sido violada por ele.No depoimento que fez e revelado pelo jornal 'Sport', a denunciante diz que chegou à discoteca com duas amigas e que a dada altura foram convidadas por um grupo de amigos de origem mexicana para subirem para a zona VIP. Já aí - ainda de acordo com o referido relato - um empregado da discoteca aproximou-se das três e disse-lhes que um "amigo" as queria convidar para a sua mesa. Depois de alguma insistência acabaram por aceitar.Assegura a mulher de 23 anos, que nessa mesa estavam dois homens e também duas mulheres, que saíram quando as três jovens chegaram. Um dos dois homens era Dani Alves e o outro, um amigo do jogador. Dani Alves terá começado por se meter com as três, tocando-lhes. A dada altura - refere a denunciante - agarrou-lhe na mão e obrigou-a a acariciar-lhe as partes intímas, forçando-a entrar numa casa de banho do espaço.A mulher garante que assim que viu que era uma casa de banho quis sair mas que Dani Alves fechou a porta e impediu-a de o fazer.A denunciante acrescenta que Dani Alves sentou-se na sanita, puxou-lhe o vestido e obrigou-a a sentar-se em cima dele. Atirou-a depois ao chão, obrigou-a a fazer sexo oral, deu-lhe bofetadas e penetrou-a até ejacular. Depois, disse-lhe para esperar, que ele saía primeiro.