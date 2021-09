Sportbible escolheu os dez melhores guarda-redes de sempre: A história de cada um

Não há dúvida da importância de uma boa equipa no seu todo, seja pelas dinâmicas entre jogadores, pelas características de cada um ou simplesmente pelo seu posicionamento. Mas uma peça que não pode faltar numa boa equipa é um grande homem para não só proteger as redes, como também agir como um ‘capitão’ da defesa e chamar a atenção dos colegas quando necessário.

Por isso, o portal britânico Sportbible enumerou os dez melhores guarda-redes de sempre, contando com alguns nomes recentes mas também alguns ícones do passado que deixaram a sua marca entre os postes.

10 – Gordon Banks

Faleceu em 2019 com 81 anos mas deixou a sua marca. Nascido em Sheffield, Gordon Banks é considerado como o melhor guarda-redes inglês da história de Inglaterra, tendo um longo currículo no Leicester City e no Stoke City nas décadas de 50, 60 e 70. Além das duas Taças da Liga inglesas que venceu com os dois emblemas das terras de Sua Majestade ainda foi um dos protagonistas da conquista do Mundial de 1966 com a seleção dos ‘três leões.

9 - Edwin van der Sar

Este é um daqueles casos que uma pessoa começa por dizer "por onde começar…". Edwin van der Sar teve longas passagens pelo Ajax e principalmente pelo Manchester United onde só consolidou o seu rótulo de um dos melhores guarda-redes de sempre. Nos red devils fez mais de 260 jogos entre os postes ingleses e teve mais de 130 jogos sem sofrer golos, um registo que surpreende todos. Em termos de títulos, o palmarés do holandês também é muito extenso e não é por acaso. Entre 1989 e 2010 venceu quatro campeonatos holandeses, três Taças da Liga holandesa, duas Taças da Liga inglesas, quatro Premier League, quatro Supertaças inglesas, uma Taça intercontinental, uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA (hoje Liga Europa), uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

8 – Peter Schmeichel

Um nome conhecido não só no mundo mas especialmente em Portugal, o guardião ex-Manchester United é considerado dos melhores guarda-redes que passaram pela Premier League. Além dos títulos e das exibições de encher o olho, Schmeichel também teve a sua ‘imagem de marca’ ao ser muito interventivo com a defesa dos clubes onde jogava. Em termos de títulos também tem alguns a contabilizar: uma Taça da Liga inglesa, três Taças de Inglaterra, três Premier League e uma Liga dos Campeões, assim como alguns títulos na Dinamarca e até o último campeonato português do Sporting antes da ‘era Rúben Amorim’.

7 – Oliver Kahn

Oliver Kahn é um nome que é muitas vezes esquecido da história do Bayern e da seleção alemã mas que não passa despercebido quanto aos títulos. Tendo uma composição física quase característica, o alemão foi por largos anos capitão dos bávaros, tendo uma panóplia de títulos pelo clube. Com o terceiro lugar da Bola de Ouro conquistado por duas vezes e algumas defesas que quase desafiavam as leis da física, Kahn conquistou seis Taças da Alemanha, oito campeonatos, uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e um Europeu.

6 – Petr Cech

Com uma carreira que hoje estaria longe do agradável para os londrinos, com passagens por Arsenal e Chelsea, o checo foi uma das grandes figuras entre os postes em anos recentes, tanto que ainda fez um jogo pelos sub-23 do Chelsea no ano passado. O guardião checo foi outro grande nome da Premier League ajudando John Terry em 2004 e 2006 a conseguir um recorde defensivo de apenas 15 e 22 golos concedidos em duas conquistas da Premier League. Ao todo, Petr Chech tem um campeoanto da Europa de sub-21, sete distinções de futebolista checo do ano, três Taças da Liga inglesas, cinco Taças de Inglaterra, quatro campeonatos ingleses, uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões e seis Supertaças inglesas.

5 – Manuel Neuer

Ainda no ativo, Manuel Neuer é um dos poucos nomes que se destaca nos dias de hoje. Característico pela sua postura fora do comum, Manuel Neuer tem sido dos grandes destaques da última década no Bayern e na seleção alemã. O guardião de 35 anos já conta com uma Taça da Alemanha sub-19, um campeonato da Europa sub-21, duas distinções de futebolista alemão do ano, seis Taças da Alemanha, nove Bundesliga, duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias, cinco Supertaças alemãs e um Mundial de Clubes.

4- Dino Zoff

Apesar de ser pouco conhecido ou de ser pelo menos ‘esquecido’ quando se fala em grandes nomes da baliza, Dino Zoff foi um dos guardiões que o mundo do futebol já viu. Com duas Taças de Itália, seis Serie A e ainda uma Taça UEFA, Dino Zoff destacou-se sobretudo no Nápoles e na Juventus. Se os títulos não forem suficiente para explicar a capacidade que o hoje homem de 79 anos teve, podemos dizer que foi o guarda-redes da história que mais tempo teve sem sofrer um golo, totalizando 1142 minutos sem ver as suas redes a balançar.

3- Gianluigi Buffon

Um dos nomes que certamente vai estar mais tempo no ativo já que ainda hoje se destaca no Parma. Com 43 anos, Gianluigi Buffon foi um histórico das redes tanto da Juventus como da seleção italiana durante largos anos. Ainda permanece no ativo, seja pelo amor pelo futebol ou para tentar quebrar o recorde do compatriota, mas parece que, mesmo assim, não vai parar tão cedo. Em termos de títulos, a lista também é extensa: um campeonato da Europa sub-21, cinco Taças de Itália, dez Serie A, uma Ligue 1, uma distinção de futebolista italiano do ano, uma Taça UEFA, sete Supertaças italianas, uma Supertaça francesa, um campeonato do Mundo e um Mundial de Clubes. Até nos faz pensar como é que este histórico italiano não tem uma Liga dos Campeões…

2 – Iker Casillas

Outro nome querido pelos adeptos de futebol, principalemente pelos portistas e pelos madrilenos. Se Buffon não tem Ligas do Campeões, Casillas é o contrário, já que conta com três ligas milionárias no palmarés. Sendo um histórico do Real Madrid e da seleção espanhola, Casillas foi, até ao ano passado, uma das figuras que elevou a seleção Espanhola a outro nível. Com uma lista longa de títulos, além das Ligas dos Campeões, ainda faturou: cinco La Liga, quatro Supertaças espanholas, duas Taças de Espanha, duas Supertaças Europeias, dois campeonatos da Europa, um campeonato do Mundo (sénior e sub-20), um Mundial de Clubes, um campeonato português e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

1 – Lev Yashin

Dos nomes mais antigos, mas dos mais bem-sucedidos. Lev Yashin é provavelmente o melhor guarda-redes da história da União Soviética e talvez de todo o futebol. Durante a carreira, parou mais de 150 penaltis, que é um recorde mundial, assim como ter um número total de 270 clean sheets durante os 420 jogos da carreira, números realmente impressionantes. Mesmo assim, mais importante que isto é o facto de ser o único guarda-redes a ganhar a Bola de Ouro. Além disto, outros grandes títulos que conquistou foram: uma medalha de ouro olímpica, um campeonato da Europa, cinco campeonatos soviéticos e três Taças soviéticas.

Autor: André Matos