Sporting Kansas City muda-se para estádio quatro vezes maior por causa de jogo com Messi

A chegada de Leo Messi à Major League Soccer trouxe um sem número de oportunidades para as quais, percebe-se agora, os vários clubes da prova não estavam propriamente preparados. Uma delas diz respeito à lotação dos estádios e as eventuais chances de encaixes de bilheteira superiores, já que apenas seis das 29 equipas têm redutos com lotações superiores a 30 mil espectadores. Entre essas equipas com redutos 'pequenos' está o Sporting Kansas City, a equipa que em abril jogará diante do Inter Miami. Ora, para aproveitar a 'onda', o emblema do Missouri decidiu mudar esse encontro para um reduto bem maior. Quatro vezes maior, para sermos mais exatos.Ao invés de atuar no Children's Mercy Park, um palco que pode albergar cerca de 18 mil fãs, o encontro diante de Messi e companhia será feito na casa dos Kansas City Chiefs, o Arrowhead Stadium, com lotação para mais de 76 mil fãs. Um número que os responsáveis do emblema do Kansas esperam efetivamente atingir."Desde que o calendário foi anunciado há três semanas, esta partida gerou interesse nunca visto. Acreditamos que este será o maior evento esta primavera em Kansas City e estamos orgulhosos em associar-nos à Arrowhead Events para dar aos adeptos e à nossa equipa uma experiência incrível. A oportunidade de receber este jogo, que será o primeiro de Leo Messi na região Centro-Oeste, é incrivelmente entusiasmante para a nossa região numa altura em que se prepara para receber a Copa América no verão e também o Mundial em 2026", declarou Jake Reid, presidente e CEO do Sporting Kansas City.