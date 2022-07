Steve Bergwijn troca Tottenham por Ajax em transferência recorde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado holandês Steven Bergwijn transferiu-se do Tottenham para o Ajax por 31,5 milhões de euros, um valor recorde no futebol da Holanda, anunciou esta sexta-feira o clube de Amesterdão.

Formado nas escolas do Ajax, mas sem nunca ter alinhado pela equipa principal, o jogador, de 24 anos, regressa 'a casa' depois de ter jogado no PSV Eindhoven, entre 2014 e 2020, e no Tottenham, onde nunca se conseguiu impor na equipa titular.

Em maio passado, Bergwijn, que quer estar entre os selecionados da Holanda para o Mundial'2022, já tinha manifestado a vontade de deixar o clube londrino, devido à pouca utilização.

Bergwijn, que soma 22 internacionalizações e seis golos com a camisola laranja, assinou contrato por cinco anos, e superou a anterior transferência mais cara do futebol dos Países Baixos protagonizar por Sébastien Haller, que em 2021 se transferiu do West Ham para o Ajax, por 22 milhões de euros.