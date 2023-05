Steve Sidwell relembra jantar (hilariante) em casa de Mourinho: «Vimos a porta aberta e entrámos...»

Steve Sidwell tem 40 anos e durante toda a carreira alinhou em clubes ingleses. Em 2007 estava no auge das suas qualidades e, por isso, foi alvo do interesse do Chelsea de José Mourinho. Alinhava no Reading e nem pensou duas vezes quando foi convidado pelo treinador para um jantar em casa do português. Mas nem tudo correu bem...

"Continua a ser uma das melhores histórias da minha carreira. Acabei o treino e o Peter Kenyon, que era CEO do Chelsea, ligou-me e disse que me queriam. Toda a minha família e amigos são do Chelsea. Nasci em Wadsworth, cresci em Totting, por isso senti-me confiante e perguntei se o Mourinho me podia ligar. Fui para casa e fiquei à espera", iniciou.

"O telefone tocou e eu atendi logo. Era ele... Tivemos uma conversa de dois minutos e ele perguntou-me se tinha algo para fazer nessa noite. Disse que não e convidou-me para jantar em casa dele. Mandou um carro à minha morada e lá fui eu com a minha mulher e o meu agente", explicou depois.

"Quando lá chegámos, passámos pelo jardim, por mais um caminho de terra e chegámos à entrada. De forma surpreendente, a porta estava aberta... Ficámos sem saber muito bem o que fazer mas entrámos e sentámos na sala. Acho que nem pensámos bem o que estávamos a fazer. A mulher dele estava a cozinhar lá ao fundo, os cães a correr de um lado para o outro e nós ali feitos parvos... sem saber o que fazer. Até que, de repente, vejo umas pernas a descer a escadaria... Uns chinelos, umas calças de ganga... Era ele...", continuou.

"Mourinho foi descendo enquanto dizia - 'Mas já cá estão? Já chegaram? Ninguém vos acompanhou?' - Aproximou-se de nós e pediu desculpas. Ele estava mesmo no auge. A minha mulher de boca aberta a olhar para o deus português, nem se mexia. ele mostrou-me um caderno onde tinha todos os planos para o futuro do clube e disse que queria contar comigo. O resto é história", rematou Sidwell, sem deixar de reafirmar que não se moveu por dinheiro: "Ao contrário do que muita gente disse na altura, pagavam-me mais no Reading. Fui para oi Chelsea perder dinheiro, por incrível que pareça."