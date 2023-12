Sturm Graz empata e Salzburgo isola-se no comando da Liga austríaca

O Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga Europa, empatou este domingo 1-1 na visita ao BW Linz, deixando escapar o Salzburgo, oponente do Benfica na Liga dos Campeões, na liderança da Liga austríaca de futebol.

O médio Simon Seidl adiantou a formação da casa aos 19 minutos e, logo no arranque na segunda parte, aos 58', o esloveno Tomi Horvat igualou o marcador e fixou o resultado da partida.

O Sturm Graz, que visita Lisboa em 14 de dezembro para o último jogo do Grupo D da Liga Europa, soma agora 34 pontos, menos dois do que o Salzburgo, que derrotou em casa o Wolfsberger, por 1-0, graças a um golo solitário do israelita Oscar Gloukh, em cima do intervalo (45 minutos).

O Salzburgo vai receber o Benfica no próximo dia 12, num embate que vai decidir qual das duas formações - já eliminadas da próxima fase da Champions - vai conseguir uma vaga na Liga Europa.