Sturridge condenado a pagar promessa que não cumpriu

Daniel Sturridge viu-se envolvido em pleno dia de Natal numa polémica insólita, ao ser notícia pela decisão judicial do pagamento de 26 mil euros por causa de uma promessa feita que, alegadamente, não cumpriu. Os factos remontam a julho de 2019, quando o avançado perdeu o seu cão em Los Angeles. Na altura recorreu às redes sociais e prometeu 30 mil dólares (26 mil euros) a quem o encontrasse. Alguns dias depois o cão apareceu, foi entregue a Sturridge, mas ao que parece o pagamento da recompensa prometida não foi feito.Em maio deste ano, ao esperar sem sucesso pela verba, um cidadão local de seu nome Foster Washington colocou um processo na justiça, alegando que a verba não lhe foi paga. Sete meses volvidos, precisamente na véspera de Natal, surgiu a sentença, com Sturridge a ser condenado a pagar a verba. A questão aqui é que, segundo o avançado, o pagamento foi mesmo feito e que a pessoa que agora lhe exige o pagamento da verba... nada terá a ver com o caso."Só para vos dar a verdade neste dia de Natal. Estive com o miúdo que encontrou o meu cão, paguei-lhe a recompensa e ele ficou contentíssimo, tal como eu, por ter encontrado o meu cão. Tirei fotos com ele, fiz vídeos e áudios de tudo o que aconteceu quando ele me devolveu o Lucci. No dia de Natal ser obrigado a recordar os eventos de um assalto é uma vergonha. Pessoas que tentam aproveitar-se para seu ganho pessoal. Obrigado a este jovem uma vez mais...", escreveu o avançado, de 32 anos, que atualmente representa o Perth Glory, da Austrália.