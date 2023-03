Suécia diz 'não' ao VAR: 18 de 32 clubes profissionais opõem-se

A Suécia mostra-se em contraciclo relativamente à utilização do VAR com o que se vai passando no resto da Europa. Ainda não é definitivo nem consumado até porque a reunião que ratifica uma decisão desta envergadura só acontece uma vez por uma e a próxima será em novembro. Contudo, uma reportagem do 'Fotbollskanalen' adianta que 18 de 32 clubes profissionais estão contra a adoção do vídeoárbitro em jogos das provas cimeiras do futebol sueco.Entre eles estão emblemas fortes como o Malmö FF e o IFK Gotemburgo, a que se juntam AIK, Degerfors, Djurgarden, Hammarby, Elfsborg, IFK Norrköping, IK Sirius, Mjällby AIF, Gais, Gefle, Gif Sundsvall, Helsingborgs IF, Jönköpings Södra, Landskrona Bois, Örebro SK e Örgryte.O porta-voz da associação da adeptos da Suécia manifestou toda a sua alegria por esta forma de pensar começando por dizer que o país é "um exemplo internacional"."Esta pode não ser a vitória final pois a luta certamente voltará. Mas aqui e agora vemos isto como uma grande vitória do futebol sueco. Agora destacamo-nos no futebol europeu e acredito que clube após clube na Suécia vai pensar melhor agora quando se trata de resistência ao VAR. Sentimos uma grande alegria hoje", vincou John Pettersson, desejando que a vontade da maioria seja "respeitada pela federação, associações e outra organizações". "A decisão do VAR afeta apenas a elite e a elite é contra. Não vi uma única associação que tivesse alguma proposta em relação a trabalhar para a introdução do VAR", adiantou.