Suíça: Rodrigo Conceição assina novo contrato com o Zurique

Rodrigo Conceição, antigo jogador do FC Porto, renovou contrato com o Zurique até 2027. O filho de Sérgio Conceição juntou-se ao emblema suíço após terminar o vínculo com os dragões na época 2022/23. Na atual temporada, o lateral soma 13 jogos, 11 deles a titular, e duas assistências. As exibições convenceram os dirigentes do clube a prolongar-lhe contrato. O Zurique está atualmente no 2º lugar do campeonato a um ponto (28/27) do líder Young Boys.