Surpreendido com 22 penáltis no Man. United-Villarreal? Houve um jogo decidido com 62 tentativas Conheça as maiores maratonas de penáltis da história: em Portugal, o recorde foi num Belenenses-FC Porto