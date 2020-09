Surto de Covid-19 no Boca Juniors: Onze titular e mais sete jogadores estão infetados

Há um surto de Covid-19 no Boca Juniors. O clube argentino confirmou que há 18 casos positivos entre os joadores do plantel - incluíndo os 11 jogadores que entraram no onze titular do último jogo que disputaram em março, antes da paragem das competições devido à pandemia do novo coronavírus.





O Boca Juniors encontra-se em estágio para preparar o regresso à Taça Libertadores - competição que recomeça daqui a cerca de duas semanas. o clube confirmou ontem que 18 jogadores estão infetados, dos quais 8 estão assintomáticos.Entre os infetados estão Lisandro López e Salvio (ambos ex-Benfica) e ainda Sebastián Pérez , que estaria a caminho de Portugal para assinar pelo Boavista.Estebán Andrada, Agustín Rossi, Javier García, Manuel Roffo, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Leonardo Jara, Julio Buffarini, Frank Fabra, Guillermo Pol Fernandéz, Gastón Gerzel, Franco Soldano, Ramón Ábila, Mateo Retegui e Mauro Zárate são os outros futebolistas que deram positivo ao Covid-19.