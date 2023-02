Sven-Göran Eriksson está doente e afasta-se do mundo do futebol

Sven-Göran Eriksson anunciou, na quinta-feira, através de um comunicado publicado no site oficial do IF Karlstad, clube sueco onde desempenhava funções de diretor desportivo, que vai deixar o cargo para recuperar de uma doença, que ainda está sob investigação."Decidi, por enquanto, reduzir as minhas aparições públicas devido a um problema de saúde que ainda está a ser investigado. Por enquanto, o meu foco está na minha saúde, na minha família e em desempenhar algumas tarefas limitadas para o IF Karlstad Football. Gostaria de agradecer às pessoas no futebol em geral e aos meus amigos pelo apoio e compreensão. Peço-vos que respeitem a minha decisão e privacidade. Para questões de carácter urgente, contactem o meu advogado", revelou.O antigo treinador do Benfica, com 75 anos, assumiu o cargo de diretor desportivo do Karlstad, clube da 3.ª divisão sueca, no último ano. Agora mais debilitado, decide afastar-se por um tempo indeterminado.O lendário técnico teve uma carreira repleta de sucessos, com duas passagens pelos encarnados (de 1982 a 1984 e, posteriomente, de 1989 a 1992), mas também em clubes como a Lazio, a Fiorentina, a Roma e a Sampdoria. Em Inglaterra, chegou a orientar o Leicester City e o Manchester City.