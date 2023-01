Sylvinho assume comando técnico da seleção da Albânia

O antigo futebolista e atualmente treinador brasileiro Sylvinho foi esta segunda-feira apresentado como selecionador da Albânia de futebol, sucedendo ao italiano Edoardo Reja.

Sylvinho, de 48 anos, assinou um contrato com a federação albanesa de futebol (FSHF) válido por ano e meio, até ao final do Euro'2024, a disputar na Alemanha.

"Chegámos a um acordo para comandar a seleção da equipa nacional até ao fim do Euro2024. E não foi em vão. O contrato termina no final do Campeonato da Europa, o que demonstra que o nosso objetivo é claro, participar nele", afirmou o presidente da FSHF, Armand Duka, na conferência de imprensa de apresentação do técnico.

Antigo jogador de Arsenal, Celta de Vigo, Barcelona e Manchester City, foi adjunto da seleção brasileira, do Inter Milão, do Cruzeiro e do Sport Recife, antes de se tornar treinador principal, no Lyon e no Corinthians.

A Albânia integra o Grupo E de qualificação para o Euro'2024, frente a Polónia, República Checa, Moldova e Ilhas Faroe.