Sylvinho é o novo selecionador da Albânia

Sylvinho é oficialmente o novo selecionador da Albânia. O nome do técnico brasileiro foi confirmado pela federação local para o próximo ano e meio.O treinador, de 48 anos, estava sem clube depois de deixar o Corinthians em 2022 e rende no cargo o italiano Edoardo Reja.O objetivo é que Sylvinho garanta a qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. "O acordo entre a AFL [Federação Albanesa de Futebol] e Sylvinho prevê uma duração de 18 meses até ao final do Euro'2024. A vertente financeira será baseada nos resultados e no cumprimento dos objetivos. O acordo tem como princípio maior o objetivo que a Albânia tem nestas eliminatórias: a qualificação para a fase final do Euro'2024. Caso o objetivo seja alcançado, foram acordados com o treinador e a sua equipa técnica bónus financeiros", pode ler-se em comunicado.