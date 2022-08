Taça Intercontinental sub-20: Peñarol-Benfica, em direto

há 46 min 18:49

A antevisão de Luís Castro em exclusivo a Record



Depois de um brilhante percurso na Youth League, que culminou com a conquista das águias em Nyon após 'atropelar' o RB Salzburg por 6-0 na final da prova europeia de clubes. Em declarações exclusivas a Record antes da final de hoje, Luís Castro assumiu a ambição que os encarnados têm em conquistar mais um troféu importante.

"Estamos motivados. A Intercontinental é um troféu especial. Fomos campeões da Europa e agora vamos defrontar aos campeões sul-americanos. Estamos bem, adaptados já ao clima, ao horário e penso que estamos prontos", comentou o treinador, a poucos metros de um relvado onde habitualmente treinam Darwin Núñez, Edinson Cavani e Luis Suárez. "É especial para os nossos jogadores treinar aqui, falámos disso com eles, transmitimos isso. Estamos a treinar onde treinaram alguns dos melhores jogadores do Mundo. O Uruguai, apesar de ser um país com pouca população, tem muitos bons jogadores, algo parecido ao que acontece com Portugal. É especial estar aqui, temos que treinar para o jogo".



