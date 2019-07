Tadic renovou pelo Ajax num formato poucas vezes visto no futebol

Dusan Tadic foi um dos obreiros da fantástica temporada do Ajax, que conquistou a liga holandesa e foi semi-finalista na Liga dos Campeões. Num total de 56 jogos oficiais, o avançado sérvio esteve envolvido em... 56 golos, entre golos (34) e assistências (22). Agora, o clube de Amesterdão decidiu recompensá-lo com uma renovação de contrato em moldes quase inéditos.Isto porque Tadic - que cumpriu em 2018/19 a primeira época no clube - tinha contrato até 2022 mas prolongou mais um ano e simultaneamente... até 2026. A explicação é simples. É que a partir de 2023 o atacante irá assumir um papel na estrutura de treinadores do Ajax. Nessa altura, terá 34 anos mas entretanto já começou a tirar o curso para poder exercer o cargo.Desta forma, Tadic irá pendurar as chuteiras no gigante holandês dentro de quatro épocas mas já pensa no seu futuro.Em comunicado, o conjunto holandês revelou que o sérvio terá a oportunidade de trabalhar com aos escalões jovens pelo menos até junho de 2026, um percurso que um dia lhe poderá abrir as portas da equipa principal.Tadic chegou ao Ajax em junho de 2018 proveniente dos ingleses do Southampton, mas já tinha sido o goleador dos também holandeses do Twente.