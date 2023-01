Talisca brilha na vitória do Al Nassr diante do Al Tai de Pepa

No primeiro jogo após a confirmação da contratação de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr venceu esta sexta-feira por 2-0 na receção ao Al Tai, numa partida da 12.ª jornada do campeonato saudita na qual a grande figura foi o avançado... mesmo sem jogar. O português, presente na tribuna, foi alvo de todas as atenções dos fotógrafos presentes, claramente mais interessados em seguir os passos do craque luso do que propriamente do que sucedia em campo. Aliás, nas bancadas foi possível ver-se já uma considerável presença das camisolas 7 com o nome de Ronaldo nas costas.Ainda assim, dentro das quatro linhas houve também um destaque em particular: Anderson Talisca, autor dos dois golos da equipa de CR7 diante do Al Tai de Pepa. Um em cada metade, aos 42' e 47', este último após um grande passe longo de David Ospina, que lhe permitiram chegar a um total de 11 tentos em 11 partidas esta época no campeonato.Além de Talisca, esta tarde jogaram ainda outros jogadores com passado em Portugal, como o guarda-redes Victor Braga (ex-Arouca, Moreirense ou Famalicão), o médio Dener (ex-Portimonense) ou Alfa Semedo (ex-Benfica e V. Guimarães), todos no Al Tai.