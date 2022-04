Talleres Cordoba de Pedro Caixinha goleado na receção ao Defensa y Justicia

O Talleres Cordoba, equipa do português Pedro Caixinha, foi goleado 5-1 em casa no sábado pelo Defensa y Justicia, em jogo da nona jornada do grupo A da Taça da Liga Profissional da Argentina em futebol.

Este foi o segundo desaire consecutivo da equipa argentina nesta competição desde que Caixinha assumiu o comando técnico, tendo pelo meio registado um triunfo na estreia na Taça Libertadores.

A meio da semana, o Talleres venceu na receção aos chilenos do Universidade Católica por 1-0, em jogo da primeira jornada do grupo H da Libertadores, preparando-se para defrontar na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, o Flamengo de Paulo Sousa, em jogo da segunda ronda.

Com a derrota de sábado, o conjunto de Cordoba segue no penúltimo lugar do grupo A, com cinco pontos, os mesmos do último classificado, o Atlético Tucuman.