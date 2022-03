Markus Gisdol colocou um ponto final, por vontade própria, na ligação contratual que tinha com o Lokomotiv Moscovo. O técnico alemão, de 52 anos, sublinhou, em comunicado, que face à invasão russa à Ucrânia não tem condições para continuar a treinar em solo russo."Não posso continuar neste país cujo líder é responsável por uma guerra. Esses não são os meus valores e, por isso, deixei o meu cargo de técnico do Lokomotiv Moscovo com efeitos imediatos. Não posso continuar no centro de treinos em Moscovo, a treinar os jogadores, a exigir profissionalismo, sabendo que a alguns quilómetros estão a ser dadas ordens para que muita gente sofra", declarou.Marvin Compper passa a assumir a equipa que está no sétimo posto do campeonato russo.