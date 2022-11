Televisão norte-americana mostra detenção de Hope Solo embriagada com os filhos no carro

Uma estação de televisão norte-americana mostrou as imagens da detenção de Hope Solo em março, quando a ex-guarda-redes da seleção dos Estados Unidos foi apanhada a dormir dentro do carro no parque de estacionamento de um supermercado, embriagada, com os dois filhos no banco de trás. As imagens foram filmadas pela câmara que um dos agentes da polícia tinha ao peito.No vídeo, publicado pelo 'Queen City News', pode ver-se Hope Solo atordoada quando é despertada pelo agente da autoridade, que bate no vidro do carro. A ex-atleta dormia com o automóvel ligado e, segundo o polícia, cheirava a álcool."Olá, pode abrir a porta? Está bem? Estamos preocupados porque vocês estão a dormir e queríamos assegurar-nos que estão bem", diz o agente."Hummm... Estava a dormir uma sesta", respondeu a ex-guarda-redes, de 41 anos, que aparentemente terá desmaiado ao voltante e estava ali parada há mais de uma hora.O agente pediu-lhe a identificação, solicitou-lhe que saísse do carro. Hope Solo, sempre com a voz embargada, recusou submeter-se, depois, a um teste de alcoolemia e acabou por ser detida. O teste sanguíneo a que foi posteriormente sujeita revelou valores três vezes acima do legalmente permitido.A detenção aconteceu a 31 de março deste ano e Hope Solo cumpriu 30 dias de prisão, depois de ser condenada por conduzir sob o efeito de álcool, resistência a um funcionário público e um delito menor de abuso infantil.A antiga internacional norte-americana já se sujeitou a um tratamento de reabilitação. "Entrei voluntariamente num programa para tratar dos meus problemas com o álcool", admitiu.