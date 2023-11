Tem 8 Bolas de Ouro mas falhou prémio 'MLS Newcomer': Messi fintado por Giakoumakis

Levou para casa a oitava Bola de Ouro, para choque de muito boa gente no universo do desporto-rei, mas não conseguiu conquistar o prémio 'MLS Newcomer of the Year', que trocado por miúdos é o galardão que destaca o jogador estreante na Major League Soccer que mais se evidenciou.

O feliz contemplado foi Giorgos Giakoumakis, avançado do Atlanta United, que marcou 17 golos e ajudou a sua equipa a chegar ao 6º lugar da classificação da competição norte-americana.

Messi ficou na segunda posição, seguido por Eduard Löwen, do St. Louis City.

Prémio 'MLS Newcomer of the Year':

2023: Giorgos Giakoumakis – Atlanta United

2022: Thiago Almada – Atlanta United

2021: Cristian Arango – Los Angeles Football Club

2020: Lucas Zelarayán – Columbus Crew

2019: Carles Gil – New England Revolution

2018: Zlatan Ibrahimovic – LA Galaxy

2017: Miguel Almirón – Atlanta United

2016: Nicolás Lodeiro – Seattle Sounders FC

2015: Sebastian Giovinco – Toronto FC

2014: Pedro Morales – Vancouver Whitecaps FC

2013: Diego Valeri – Portland Timbers

2012: Federico Higuaín – Columbus Crew

2011: Mauro Rosales – Seattle Sounders FC

2010: Álvaro Saborío – Real Salt Lake

2009: Fredy Montero – Seattle Sounders FC

2008: Darren Huckerby – San Jose Earthquakes

2007: Luciano Emílio – D.C. United