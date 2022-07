Ten Hag chocado com diagnóstico de Sébastien Haller: «São notícias devastadoras»

Erik Ten Hag lamentou esta terça-feira as últimas notícias relacionadas ao avançado Sébastien Haller, depois de ontem ter sido noticiado que o jogador, de 28 anos, sofre de um tumor nos testículos "É algo terrível. Tenho uma relação fantástica com ele, é meu amigo, foi meu avançado durante vários anos no Utrecht e no Ajax e são notícias devastadoras. Estou a torcer por ele e pela família e espero que recupere o mais depressa possível", referiu o treinador holandês após o triunfo do Manchester United sobre o Crystal Palace (3-1) Recorde-se que Haller, que coincidiu com Ten Hag no Utrecht e no Ajax, já agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido, garantindo que daqui para a frente irá estar "focado na recuperação"